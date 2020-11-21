Kutsi Feyza Çıpa'yı çabuk unuttu! Yeni aşkı ortaya çıktı

Yedi yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan 6 ay önce ayrılan Kutsi, karantina günlerini yalnız geçirdi. Oyuncu, şimdilerde rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı.

GÖNLÜNÜ SİBEL ÜLKER'E KAPTIRDI

'Benim Adım Melek' adlı dizide Halil Şirhan karakterini canlandıran Kutsi, gönlünü aynı dizide rol alan çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesine kaptırdı.

Sibel Ülker'in Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını paylaşması aşkı ortaya çıkardı. Instagram hesabının profil resmi olarak Kutsi ile çekildiği fotoğrafı seçen Ülker, daha sonra profil resmini değiştirdi.

AYRILIĞI ÇIPA DUYURMUŞTU

Öte yandan Çıpa, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş ve "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum" demişti.