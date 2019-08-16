Erkenci Kuş’un yıldızı oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman birlikteliklerini ifşa ettiler!
Erkenci Kuş’un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman’ın setteki arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü fakat bu ilişkinin çok sürmediği iddia edildi.
Ancak ikili, birlikteliklerine devam ettiğini yaptıkları paylaşımla ifşa etti. Demet Özdemir ve Can Yaman sosyal medya hesaplarından Marmaris’ten karelerini yayımladı. Ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarda manzaraları aynı olan ikili, aşklarına kaldıkları yerden devam ettiklerini gözler önüne serdi.