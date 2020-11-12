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  • Küslük iddialarını çürüten kare! Survivor Cemal Can, Nisa ve Barış buluştu
12 Kasım 2020 Perşembe 10:17 | Son Güncelleme:

Küslük iddialarını çürüten kare! Survivor Cemal Can, Nisa ve Barış buluştu

Küslük iddialarını çürüten kare! Survivor Cemal Can, Nisa ve Barış buluştu

Survivor yarışması bittikten sonra bir araya gelmeyen Cemalcan Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı hakkında küslük iddiaları ortaya atılmıştı. Ekip aylar sonra buluştu, yarışmacıların samimi halleri dikkat çekti.

Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile çok yakın arkadaş olan Canseven'in program bittikten sonra Nisa ile görüşmemesi tartışma konusu olmuştu. Gazetecilerin 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi' soruna cevap veren Canseven, “Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz!” açıklamasını yapmıştı.

Yarışma boyunca çok samimi olan ikili final gecesinden sonra bir araya gelmemesi aralarında 'küslük mü var' sorusunu akıllara getirmişti.  Prag'da yaşayan ama sık sık Türkiye'ye gelen Nisa'nın Barış Murat Yağcı ile görüşmesi bu iddiaları güçlendirmişti.

HASRET BİTTİ

Nisa, Cemalcan ve Barış dün bir araya geldi. Aylar sonra birlikte poz veren ekip 'aramızda sorun yok' mesajı verdi.

Cemalcan ve Nisa'nın buluşması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İkilinin sevenleri 'sizi bir arada görmek ne güzel, eski günlerdeki gibi' yorumlarında bulundu.

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