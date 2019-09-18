O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı! Demet Akbağ ve Arda Turan...

Arda Turan’ın ‘manevi annem’ dediği oyuncu Demet Akbağ, Turan’ın mahkemelik olduğu Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’le buluşup akşam yemeği yedi. Akbağ ile fotoğrafını paylaşan Şahin, altına da “Akşamüstü keyfi” notunu düştü. Berkay’ın eşi ile bir araya gelen Akbağ için, “Tarafını belli etmiş” yorumları yapıldı. Güne damgasını vuran fotoğrafın ardından Demet Akbağ ile Arda Turan’ın 1,5 yıldır küs oldukları ortaya çıktı.

SESSİZLİĞİ ÜZDÜ BENİ

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen hatta ortaklaşa tekne alıp yaz tatillerini beraber geçiren ikilinin uzun süredir konuşmadıkları öğrenildi. Futbolcu, Berkay ile kavgası sonrasında bir televizyona verdiği röportajda “Barcelona’da Madrid’de yaşadım, o kadar evime gelen giden oldu, dostların sessizliği üzdü beni, haklı olduğumu bildikleri halde neden? Aman bize bir şey olmasın, bir toplum baskısı” demişti. Turan’ın bu sözleri Demet Akbağ için ima ettiği söylendi.

EŞİNİN CENAZESİNE KATILMAMIŞTI

Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Çika’ya ‘manevi abi’ diyen Turan ise aldığı haberle yıkılmıştı. Ancak Turan, antrenmanı olduğu gerekçesiyle Çika’nın cenaze törenine katılmamıştı.