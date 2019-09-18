Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7056
  • 6,3168
  • 275.596
  • 101447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı! Demet Akbağ ve Arda Turan...

O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı! Demet Akbağ ve Arda Turan...

O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı! Demet Akbağ ve Arda Turan...

Demet Akbağ, ‘manevi oğlum’ dediği Arda Turan’ın kavgalı olduğu Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin ile yemek yedi. Çok konuşulan buluşma Akbağ ile Turan’ın 1.5 yıldır küs olduklarını ortaya çıkardı.

Arda Turan’ın ‘manevi annem’ dediği oyuncu Demet Akbağ, Turan’ın mahkemelik olduğu Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’le buluşup akşam yemeği yedi. Akbağ ile fotoğrafını paylaşan Şahin, altına da “Akşamüstü keyfi” notunu düştü. Berkay’ın eşi ile bir araya gelen Akbağ için, “Tarafını belli etmiş” yorumları yapıldı. Güne damgasını vuran fotoğrafın ardından Demet Akbağ ile Arda Turan’ın 1,5 yıldır küs oldukları ortaya çıktı. 

SESSİZLİĞİ ÜZDÜ BENİ 

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen hatta ortaklaşa tekne alıp yaz tatillerini beraber geçiren ikilinin uzun süredir konuşmadıkları öğrenildi. Futbolcu, Berkay ile kavgası sonrasında bir televizyona verdiği röportajda “Barcelona’da Madrid’de yaşadım, o kadar evime gelen giden oldu, dostların sessizliği üzdü beni, haklı olduğumu bildikleri halde neden? Aman bize bir şey olmasın, bir toplum baskısı” demişti. Turan’ın bu sözleri Demet Akbağ için ima ettiği söylendi. 

EŞİNİN CENAZESİNE KATILMAMIŞTI 

Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Çika’ya ‘manevi abi’ diyen Turan ise aldığı haberle yıkılmıştı. Ancak Turan, antrenmanı olduğu gerekçesiyle Çika’nın cenaze törenine katılmamıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki'yi üzen haber! İptal ettiler
Ahmet Kural Çağla'ya bakıyor
Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç yasak aşk mı yaşıyor?
Ünlü çiftten hayranlarını heyecanlandıran açıklama
Sen Anlat Karadeniz'den ayrılmıştı... Yeni adresi belli oldu
<p>17 yaşındayken arkadaşını kaybeden ABD’li Tom Turcich, bu olaydan çok etkilendi ve dünyayı yürüye

4 Yıldır Dünyayı Yürüyerek Dolaşıyor! Şimdi İstanbul´da

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tarihin en iyi Devler Ligi kadrosu!