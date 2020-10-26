26 Ekim 2020 Pazartesi 11:32 | Son Güncelleme:
Kuruluş Osman'ın yıldızı Seray Kaya'dan estetik açıklaması
Şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Kaya, estetik sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Seray Kaya, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Kaya, bir takipçisinin "Estetiğin var mı?" sorusuna, "İnanmasalar da hiç estetiğim yok. Filtresiz bir yayın daha buyurun" diyerek doğal halini gözler önüne serdi.