Kuruluş Osman'ın yıldızı Seray Kaya'dan estetik açıklaması

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Seray Kaya, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Kaya, bir takipçisinin "Estetiğin var mı?" sorusuna, "İnanmasalar da hiç estetiğim yok. Filtresiz bir yayın daha buyurun" diyerek doğal halini gözler önüne serdi.