05 Aralık 2020 Cumartesi 12:26 | Son Güncelleme:
Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın'a dev rakip! Oğlu Murat Arkın 'Kardeşlerim' ile dönüyor
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, şimdilerde "Kuruluş Osman" dizisinde boy gösteriyor. Usta oyuncunun oğlu Murat Arkın ise yeni bir dizinin hazırlıklarını yapıyor.
2011 yılında Pis Yedili isimli diziye katılarak oyunculuğa adım atan Murat Arkın, çeşitli filmlerde ve dizilerde dol aldı. Harem, Panzehir, Dağ 3, Arif V 216, Hürkuş: Göklerdeki Kahraman ve Börü gibi yapımlarda çeşitli rollerde izlediğimiz Murat Arkın, yeni bir dizi projesi ile gündeme geldi.'KARDEŞLERİM' İLE DÖNÜYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Murat Arkın, Kardeşlerim isimli dizinin kadrosuna katıldı. En son Börü dizisinde Kemal Boratav olarak izlediğimiz Arkın, yakında atv ekranında yer alacak. Kuruluş Osman dizisinin de ekranda olduğu dikkate alınır ise babası ile aynı ekranda, farklı dizilerde boy göstermiş olacak.