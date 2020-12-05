Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın'a dev rakip! Oğlu Murat Arkın 'Kardeşlerim' ile dönüyor

2011 yılında Pis Yedili isimli diziye katılarak oyunculuğa adım atan Murat Arkın, çeşitli filmlerde ve dizilerde dol aldı. Harem, Panzehir, Dağ 3, Arif V 216, Hürkuş: Göklerdeki Kahraman ve Börü gibi yapımlarda çeşitli rollerde izlediğimiz Murat Arkın, yeni bir dizi projesi ile gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Murat Arkın, Kardeşlerim isimli dizinin kadrosuna katıldı. En son Börü dizisinde Kemal Boratav olarak izlediğimiz Arkın, yakında atv ekranında yer alacak. Kuruluş Osman dizisinin de ekranda olduğu dikkate alınır ise babası ile aynı ekranda, farklı dizilerde boy göstermiş olacak.