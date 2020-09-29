  • $7,8508
  • 9,2161
  • 476.389
  • 1123.25
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın: Yıllar sonra setlere döndüğüm için mutluyum
29 Eylül 2020 Salı 17:57 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın: Yıllar sonra setlere döndüğüm için mutluyum

Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın: Yıllar sonra setlere döndüğüm için mutluyum

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın, yıllar sonra “Kuruluş Osman” dizisiyle setlere döndü. 83 yaşındaki usta oyuncuyu ilk çekim gününde eşi Betül Arkın da yalnız bırakmadı.

Çift set sonrası eve dönüş yolunda araç içinde uyuyakaldı. Cüneyt Arkın, fotoğraflarını “Yorulmuşuz sanırım ilk gün. Kuruluş Osman set dönüşü” notuyla sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafı Instagram’da büyük ilgi gören Cüneyt Arkın, sağlığı el verdiği sürece dizide rol almaya devam edeceğini söyledi:

"YILLAR SONRA SETLERE DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

“Haftada 1 gün setim var. Silivri’deki yazlığımızdan Riva’ya gitmek yorucu oluyordu ama şimdi Etiler’deki evimize geçtik. Yıllar sonra setlere döndüğüm için mutluyum. Dizi yapmamıştım, çünkü kalıcı olmak için sinema gerekli. Ama diziler de para kazanmak için. Biz eskiden film setlerinde soğan ekmek yerdik, şimdi setlerde yemek çıkıyor. Eskiden karavan rahatlığı da yoktu, küçük arabalarda beklerdik. Artık imkanlar daha iyi. Sağlığım el verdiği sürece sette olacağım.” (Kelebek)

<p class='MsoNormal'>Peki, Türk ekonomisi bu seneyi nasıl kapatacak? Türkiye’nin ekonomide 20

Yeni ekonomi paketinde hangi başlıklar var?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Hangi çorba hangi hastalığa iyi geliyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.