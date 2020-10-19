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  • Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın da modaya uydu
19 Ekim 2020 Pazartesi 13:41 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın da modaya uydu

Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın da modaya uydu

Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönen usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medyadaki yeni akıma uydu. Arkın, yıllar önceki haliyle yeni dizisindeki imajını paylaşarak dikkat çekti.

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir akım boy gösteriyor. Son olarak sosyal medya kullanıcıları, yıllar önceki halleriyle şimdiki hallerinin fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Cüneyt Arkın’da bu akıma uyarak eski ve yeni fotoğraflarını yan yana paylaştı.

'NASIL BAŞLADI, NASIL GİDİYOR?'

Kuruluş Osman'la yıllar sonra ekrana dönen Yeşilçam’ın efsanelerinden Arkın, gençlik yıllarında rol aldığı bir film setinde çekilen fotoğrafıyla, yeni dizisindeki fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Oyuncunun, "Nasıl Başladı?/Nasıl Gidiyor?" şeklinde yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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