Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,384
  • 8,7572
  • 465.989
  • 1085.22
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten radikal değişiklik! Özlediği günlere geri döndüğünü duyurdu
02 Eylül 2020 Çarşamba 14:48 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten radikal değişiklik! Özlediği günlere geri döndüğünü duyurdu

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten radikal değişiklik! Özlediği günlere geri döndüğünü duyurdu

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, bir süredir dizi için uzattığı saçlarını kesti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özçivit, "Özlenen günlere doğru" mesajıyla hayranlarının ilgisini çekti.

Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman, yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanırken, Burak Özçivit hayranlarına müjdeli haberi verdi. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Burak Özçivit Kuruluş Osman'ın 2. sezon afişini paylaştı. Özçivit paylaşımına, "2. sezon geliyor" notunu düştü.

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in sürpriz paylaşımının ardından yeni imajını da takipçileriyle paylaştı. Saçlarını kestirirken çekildiği kareyi yayınlayan Burak Özçivit, paylaşımına "Saçlara veda. Özlenen günlere doğru" mesajını not düştü.

EŞİ FAHRİYE EVCEN ÖVGÜ YAĞDIRDI!

Burak Özçivit'in yeni imajına ilk yorum oyuncu eşi Fahriye Evcen'den geldi. Evcen, "Her zaman çok iyiydi, ama böyle bir başka" diyerek eşine övgüler yağdırdı. Burak Özçivit'in dizinin ilk sezonunda uzun olarak kullandığı saçlarını neden kestirdiği ise merak konusu oldu.

Trump'tan şaşırtan aşı kararı: ABD aşı birliğine katılmayacak
Alman ordusuna Türk imzası: Rakiplerimiz bize denk değil
Fener bir transferi daha bitirdi! Yarın İstanbul'a geliyor
İlk Bilecikli insan bulundu! 8 bin 500 yıllık iskeletin DNA'sı incelenecek
Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotu albay oldu
Yere dökülen mazot kaza yaptırdı

Yere dökülen mazot kaza yaptırdı

İstanbul Adliyesi'nde koronavirüs önlemleri

İstanbul Adliyesi'nde koronavirüs önlemleri

Zeynep Sever Demirel-Volkan Demirel çiftinin kızları Yeda 3 yaşın

Zeynep Sever Demirel-Volkan Demirel çiftinin kızları Yeda 3 yaşına bastı

2 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar

2 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar oldu?