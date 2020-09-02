Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten radikal değişiklik! Özlediği günlere geri döndüğünü duyurdu

Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman, yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanırken, Burak Özçivit hayranlarına müjdeli haberi verdi. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Burak Özçivit Kuruluş Osman'ın 2. sezon afişini paylaştı. Özçivit paylaşımına, "2. sezon geliyor" notunu düştü.

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in sürpriz paylaşımının ardından yeni imajını da takipçileriyle paylaştı. Saçlarını kestirirken çekildiği kareyi yayınlayan Burak Özçivit, paylaşımına "Saçlara veda. Özlenen günlere doğru" mesajını not düştü.

EŞİ FAHRİYE EVCEN ÖVGÜ YAĞDIRDI!

Burak Özçivit'in yeni imajına ilk yorum oyuncu eşi Fahriye Evcen'den geldi. Evcen, "Her zaman çok iyiydi, ama böyle bir başka" diyerek eşine övgüler yağdırdı. Burak Özçivit'in dizinin ilk sezonunda uzun olarak kullandığı saçlarını neden kestirdiği ise merak konusu oldu.