Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşiyle benzerliği şaşırttı!

Kuruluş Osman dizisinde sergilediği performansı ile göz dolduran Burak Özçivit en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Özel hayatı da merak edilen yakışıklı oyuncunun kardeşi ile olan benzerliği gören herkesi şaşkına çevirdi.

İşte, Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit