11 Ekim 2020 Pazar 11:38 | Son Güncelleme:
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşiyle benzerliği şaşırttı!
Kuruluş Osman dizisi ikinci yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi döndü. Osman Gazi rolüyle kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşiyle benzerliği gören herkesi şaşırttı.
Kuruluş Osman dizisinde sergilediği performansı ile göz dolduran Burak Özçivit en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Özel hayatı da merak edilen yakışıklı oyuncunun kardeşi ile olan benzerliği gören herkesi şaşkına çevirdi.