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  3. Burak Özçivit'in hayranları bunu da yaptı! Yıllar sonra ortaya çıkan olay şoke etti

Burak Özçivit'in hayranları bunu da yaptı! Yıllar sonra ortaya çıkan olay şoke etti

Burak Özçivit'in hayranları bunu da yaptı! Yıllar sonra ortaya çıkan olay şoke etti

Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönen Burak Özçivit, iki yıl önce Dubai’de ‘Muhteşem Yüzyıl Sergisi’ne katılmış, 450 bin dolar kazanmıştı.

Oyuncunun kaldığı otelde başına gelen olay 2 sene sonra ortaya çıktı. Dubaili zengin bir kadının, Özçivit’in odasına girebilmek için kat görevlisi kıyafeti giydiği öğrenildi.

BURAK ÖZÇİVİT GÜVENLİĞİ ÇAĞIRDI

Kadın oyuncunun kapısını çaldı ve içeri girmeye çalıştı. Özçivit ise güvenliği çağırdı.


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