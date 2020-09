Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in gerçek mesleğini duyunca şok olacaksınız!

Atv ekranlarının sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit gündemden düşmüyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken Burak Özçivit'in gerçek mesleğini duyunca şok olacaksınız. Kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit'in ünlü olmadan önceki mesleği sizi çok şaşırtacak.

İşte Burak Özçivit'in gerçek mesleği...

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alarak hayata bu meslekle 'Merhaba' diyen Burak Özçivit için her şey babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi’nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir.

Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır. 2005’te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World’e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

Kasım 2007’de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D’de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır.

2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl’den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin’i canlandırmıştır.

2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır.

Çalıkuşu’nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen’le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017’de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.

Burak Özçivit şimdilerde ise Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandırıyor.