03 Eylül 2020 Perşembe 15:41 | Son Güncelleme:
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler şoke oldu! Yanyana görenler inanamadı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler şoke oldu. İkiliyi görenler gözlerine inanamadı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit son dönemin ilgi odağı oldu.Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı.
Son yılların en popüler erkek oyuncuları arasında yer alan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler şoke oldu. Benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi. Burak Özçivit, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman dizisinin başrolünde yer alıyor.
Burak Özçivit'in babası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Burak Özçivit'in, babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte o görüntüler..