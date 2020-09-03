Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler şoke oldu! Yanyana görenler inanamadı

Son yılların en popüler erkek oyuncuları arasında yer alan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler şoke oldu. Benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi. Burak Özçivit, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman dizisinin başrolünde yer alıyor.

Burak Özçivit'in babası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Burak Özçivit'in, babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte o görüntüler..

BURAK ÖZÇİVİT VE BABASI BÜLENT ÖZÇİVİT

KARAN VE BÜLENT ÖZÇİVİT