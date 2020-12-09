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  • Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e üniversitesi öğrencilerinden ödül
09 Aralık 2020 Çarşamba 22:55 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e üniversitesi öğrencilerinden ödül

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e üniversitesi öğrencilerinden ödül

Bu yıl altıncısı düzenlenen, İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından dağıtılan ‘Altın 61 Ödülleri'nde ‘Kuruluş Osman' dizisi 2 ödül birden aldı.

İki aşamalı olarak kullanılan toplam 135 bin oy sonucunda Yılın En İyi Erkek TV Yıldızı” kategorisinde ödülün sahibi Burak Özçivit olurken, “Yılın En İyi Senaristi” kategorisinde ise ödül yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ’a verildi.

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