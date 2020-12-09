Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e üniversitesi öğrencilerinden ödül

İki aşamalı olarak kullanılan toplam 135 bin oy sonucunda Yılın En İyi Erkek TV Yıldızı” kategorisinde ödülün sahibi Burak Özçivit olurken, “Yılın En İyi Senaristi” kategorisinde ise ödül yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ’a verildi.