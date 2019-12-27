Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yerli otomobil tanıtım törenini kaçırmadı!

Türkiye'nin otomobili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile tanıtıldı. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği ilk yerli otomobilin tanıtımında çok sayıda sürpriz bir isim de vardı.

BURAK ÖZÇİVİT DE KATILDI

ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ilk yerli otomobilin tanıtımına katıldı. Tanıtıma katılan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.