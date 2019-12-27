Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yerli otomobil tanıtım törenini kaçırmadı!
Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, Türkiye'nin yerli otomobil tanıtım törenine katıldı. Başarılı oyuncu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Türkiye'nin otomobili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile tanıtıldı. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği ilk yerli otomobilin tanıtımında çok sayıda sürpriz bir isim de vardı.
BURAK ÖZÇİVİT DE KATILDI
ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ilk yerli otomobilin tanıtımına katıldı. Tanıtıma katılan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.