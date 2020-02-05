Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Karan haberlerine sitem etti! 'Fahriye ve beni üzüyor'

Snob Magazin'in haberine göre; Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Özçivit, "Herşey çok güzel gidiyor babalık çok güzel bir duygu inşallah herkese nasip olur. Gündüz set, gece Karan ile vakit geçiriyorum. Karan hem anneci, hem babacı" dedi.

'NAZARA İNANIYORUZ'

Karan bebeğin paylaşımlarının çok konuşulması üzerine yorum yapan oyuncu, "Nazara inanıyoruz ama çok dua ediyoruz bu konuda, çok dikkatliyiz" dedi.

'BU DURUM FAHRİYE İLE BENİ ÇOK ÜZÜYOR'

Muhabirlerin, Karan bebeğe gelen reklam teklifleri sorusuna ise "Yalan yanlış haberler yapılıyor, çocuğumun para ile gündeme gelmesini istemiyorum bu durum Fahriye ile beni çok üzüyor" şeklinde konuştu.