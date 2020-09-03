Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hayranlarına sordu: Kısa saç mı, uzun saç mı?

Atv'de ekrana gelen Kuruluş Osman, yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Önceki gün hayranlarına müjdeli haberi veren Burak Özçivit, Kuruluş Osman'ın 2. sezon afişini paylaştı. Özçivit paylaşımına, "2. sezon geliyor" notunu düştü.

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in sürpriz paylaşımında yeni imajı ise dikkat çekti. Saçlarını kestirdiği görülen Özçivit, daha sonra yaptığı paylaşımda "Saçlara veda. Özlenen günlere doğru" mesajını not düştü.

EŞİ FAHRİYE EVCEN ÖVGÜ YAĞDIRDI!

Burak Özçivit'in yeni imajına ilk yorum oyuncu eşi Fahriye Evcen'den geldi. Evcen, "Her zaman çok iyiydi, ama böyle bir başka" diyerek eşine övgüler yağdırdı.

"KISA SAÇ MI, UZUN SAÇ MI?"

Paylaşımının büyük ilgi görmesinin ardından Burak Özçivit hayranlarının görüşlerini merak etti. Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Özçivit, "Kısa saç? - Uzun saç?" diyerek hayranlarına soru yöneltti. Yakışıklı oyuncunun sorusu takipçilerini ikiye böldü. Kimi kısa saçın daha iyi göründüğünü belirtti, kimi de 'uzun hali daha iyiydi' dedi.