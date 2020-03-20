Kuruluş Osman'ın yıldızı Alma Terziç gizlice evlendi! Alma Terziç kimdir?

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan ünlü çiftin, 30 Ocak’ta sessizce dünyaevine girdiği öğrenildi. Terziç ve Saraçoğlu yoğun iş tempoları nedeniyle balayına çıkamadı.

EVLİLİĞİNİ BÖYLE DUYURDU

Instagram hesabında adını Alma Terziç Saraçoğlu diye değiştirerek evliliği duyuran oyuncu, Türk pasaportunu da paylaşarak altına şu notu düştü: “Bir Türk’le uğraşılmaz, ben iki kere Türk’üm.”

KURULUŞ OSMAN'IN SOFİA'SI ALMA TERZİÇ KİMDİR?

Alma Terziç, Kuruluş Osman dizisinde 'Sofia' karakterine hayat veriyor. Peki Alma Terziç kimdir? İşte detaylar...

ALMA TERZİÇ KİMDİR?

Alma Terziç, 11 Temmuz 1987 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya gelmiştir. Boşnak olan oyuncu memleketinde yaşanan savaşta henüz 5 yaşındaydı. İki yıl bir binanın bodrumunda yaşamak zorunda kalan Alma Terziç, ülkesinde 4 yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır.

Mavi Kelebekler, Veda, Fatih, Üç Yol ve Şeref Meelesi, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi projelerde rol alan Alma Terziç, şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat vermektedir. Alma Terziç, 1.70 metre boyunda, 50 kilo ve Yengeç burcudur.

Alma Terziç'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Sofia) (TV Dizisi)

2019 – Turkish Dondurma (Rose) (Sinema Filmi)

2019 – Nöbet (Jennifer) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Pia) (TV Dizisi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Ester Kira) (TV Dizisi)

2014 – Şeref Meselesi (Gül) (TV Dizisi)

2013 – Öyle Sevdim ki Seni (Sinema Filmi)

2013 – Fatih (Züleyha) (TV Dizisi)

2013 – Üç Yol (Sinema Filmi)

2012 – Veda (Eirene) ((TV Dizisi)

2011 – Kan ve Aşk (Hana) (Sinema Filmi)

2011 – Mavi Kelebekler (TV Dizisi)

2010 – Unutma Beni İstanbul (Sinema Filmi)

2008 – Kar (Leyla) (Sinema Filmi)