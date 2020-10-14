Kuruluş Osman'ın yıldızı Alma Terziç 4 aylık hamile!

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Alma Terziç ve Murat Saraçoğlu, 30 Ocak’ta nikah masasına oturmuş, çiftin evlendiği mart ayında öğrenilmişti. Sessiz sedasız dünyaevine giren çiftten müjdeli haber geldi. Alma Terziç, sosyal medya hesabından 4 aylık hamile olduğunu duyurdu.

Terziç göbeğini tuttuğu bir fotoğrafını, “Gülüyoruz, ağlıyoruz. Zamanı uçuruyoruz. Biz en iyi arkadaşız... 4’üncü ay” notuyla paylaştı.

ALMA TERZİÇ KİMDİR?

Alma Terziç, 11 Temmuz 1987 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya gelmiştir. Boşnak olan oyuncu memleketinde yaşanan savaşta henüz 5 yaşındaydı. İki yıl bir binanın bodrumunda yaşamak zorunda kalan Alma Terziç, ülkesinde 4 yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır.

Mavi Kelebekler, Veda, Fatih, Üç Yol ve Şeref Meelesi, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi projelerde rol alan Alma Terziç, şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat vermektedir. Alma Terziç, 1.70 metre boyunda, 50 kilo ve Yengeç burcudur.

Alma Terziç'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Sofia) (TV Dizisi)

2019 – Turkish Dondurma (Rose) (Sinema Filmi)

2019 – Nöbet (Jennifer) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Pia) (TV Dizisi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Ester Kira) (TV Dizisi)

2014 – Şeref Meselesi (Gül) (TV Dizisi)

2013 – Öyle Sevdim ki Seni (Sinema Filmi)

2013 – Fatih (Züleyha) (TV Dizisi)

2013 – Üç Yol (Sinema Filmi)

2012 – Veda (Eirene) ((TV Dizisi)

2011 – Kan ve Aşk (Hana) (Sinema Filmi)

2011 – Mavi Kelebekler (TV Dizisi)

2010 – Unutma Beni İstanbul (Sinema Filmi)

2008 – Kar (Leyla) (Sinema Filmi)