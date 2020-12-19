Kuruluş Osman'ın Yavlak Arslan'ı Umut Karadağ: 'Beni en çok o sahne etkiledi'

‘Kuruluş Osman’da Kayı Boyu’na mensup Çobanoğulları Beyi Yavlak Arslan karakterini canlandıran Umut Karadağ: ‘İlk geldiğim zaman bacası tütmeyen bir fabrika olarak gördüm platoyu. Her şey çok özenle hazırlanmış ve ayrıntılı düşünülmüş.

‘1200’LERDE YAŞAMAK GİBİ’

Ayakkabıdan kostüme, makyajdan sanata ayrı ayrı çalışma alanları var. Modern dünyadan tamamen yalıtılmış bir orman içi. 1200’ler yaşamak gibi oldu. Kondisyonu olmayan bir oyuncu bu dizide öyle kolay kolay yapamaz. Ciddi anlamda hem bedensel güç, hem zeka önemli faktörler. Sadece oyuncular tarafından değil, tüm ekip tarafından müthiş bir efor sarf ediliyor’ sözleriyle setteki atmosferi ve adaptasyon sürecini anlattı.

‘OYUNCU ARKADAŞLARIMLA AHENG YAKALADIK’

Setteki uyuma dikkat çeken Karadağ: ‘Oyuncu arkadaşlarımın hepsiyle çok güzel bir alışverişim var. Oyunculuk pinpon topu gibidir. Karşıdaki partnerinle alışveriş işidir. Bütün oyuncu arkadaşlarımla o ahengi yakaladık. Hepsinin farklı bir enerjisi var. Çok rahat iletişime geçiyoruz. O anlamda da kendimi şanslı hissediyorum’ dedi.

‘KAYI OBASI’NDAKİ İLK SAHNE ÇOK ETKİLEDİ’

En çok etkilendiği sahneden bahseden Karadağ, ‘İlk kez Kayı Obası’nda sahne çektiğimde çok şaşırmıştım. Gelen yardımcı oyuncularla birlikte altı yüz kişi kadardık. Atmosfer gürül gürül yaşıyordu. O beni çok etkilemişti’ şeklinde yanıt verdi.

‘OSMAN’LA OMUZ OMUZA MÜCADELE EDECEKLER’

Sosyal medyada büyük ses getiren karakteri ile ilgili de konuşan Karadağ: ‘Rol hakkında fazla ipucu vermeyeyim ama Bizans sınırını koruyan bir beylerbeyi Yavlak Arslan. Erk yarışının içinde olan, Türk devleti kurmak isteyen, aynı zamanda da çok güçlü, iktidar sahibi olabilmek için sürekli bir yarış halinde.

Aynı zamanda büyük hizmetleri geçmiş. Hala Kastamonu’da onun yaptırdığı medrese, kütüphane ve hamamlar duruyor. Kendi kuracağı Türk devletinin başında olmak istiyor. Bu anlamda Osman’la çatıştığı noktalar da olacak. Bizans ve Moğol tehlikesine karşı stratejik olarak omuz omuza mücadele de edecekler’ sözleriyle Yavlak Arslan’ın tarihteki önemine ve Osman Bey’le ittifakına vurgu yaptı.