Kuruluş Osman'ın usta ismi Cüneyt Arkın set dönüşü yorgun düştü

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda büyük değişikliklerle geliyor. Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi Türk sinemasının efsane oyuncularının da katıldığı Kuruluş Osman'ın yeni sezon fragmanı beğeni topladı. Arkın, önceki gün çekim sonrası eşi Betül Arkın ile arabanın içinde uyurken çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Cüneyt Arkın, o fotoğrafı sosyal medya hesabından "Yorulmuşuz sanırım... ilk gün, Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla yayınladı.