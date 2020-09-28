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  • Kuruluş Osman'ın usta ismi Cüneyt Arkın set dönüşü yorgun düştü
28 Eylül 2020 Pazartesi 11:46 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın usta ismi Cüneyt Arkın set dönüşü yorgun düştü

Kuruluş Osman'ın usta ismi Cüneyt Arkın set dönüşü yorgun düştü

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, yıllar sonra setlere geri döndü. Arkın, önceki gün çekim sonrası eşi Betül Arkın ile arabanın içinde uyurken çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. 83 yaşındaki oyuncunun karesinde setten eşi ile eve dönerken araçta uyuya kaldığı görülüyor.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda büyük değişikliklerle geliyor. Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi Türk sinemasının efsane oyuncularının da katıldığı Kuruluş Osman'ın yeni sezon fragmanı beğeni topladı. Arkın, önceki gün çekim sonrası eşi Betül Arkın ile arabanın içinde uyurken çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Cüneyt Arkın, o fotoğrafı sosyal medya hesabından "Yorulmuşuz sanırım... ilk gün, Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla yayınladı.

<p>Kardeşler arasındaki kıskançlıklar, oldukça sık rastlanan ve anne babaları zorlayan durumlardır.

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