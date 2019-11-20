Kuruluş Osman'ın Sofia'sı kimdir? Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç nereli?

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç nereli? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyivi ile buluşmaya hazılanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. Alma Terziç Kuruluş Osman'ın Sofia'sı olarak izleyici karşısına çıkacak. Diziyi seyredenler Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kimdir, nereli? merak ediyor. İşte yanıtı..

KURULUŞ OSMAN SOFİA KİMDİR?

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya'da dünyaya geldi. 2012 yılında müziklerini Zülfü Livaneli'nin yaptığı "Veda" dizisinde Eirene karakterini canlandırdı, bu dizide Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Öyle Sevdim ki Seni" sinema filminde oynadı.

2014 yılında "Şeref Meselesi" adlı dizide Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız ve Yasemin Allen ile beraber oynadı. Alma Terziç , tarihi dizi Kuruluş Osman'da Sofia (Sofya) karakterine hayat verecek.