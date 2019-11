Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kimdir? Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç nereli?

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kimdir? sorusu Kuruluş Osman izleyicileri tarafından merak edilmeye başladı. Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman yayın hayatına başladı. Dizinin oyuncuları araştırılıyor. İlk bölümünde güzel bir performans sergileyen Alma Terziç'te arama motorunda aranıyor. Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kimdir, nereli? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KURULUŞ OSMAN'IN SOFİA'SI ALMA TERZİÇ KİMDİR?

11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya’da dünyaya gelen Alma Terziç aslen Boşnak’tır. Bosna savaşı başladığında 5 yaşında olan Alma Terziç’in oldukça zor bir dönem yaşadığı öğrenildi. Savaşın hüküm sürdüğü yıllarda saklanmak zorunda kalan Alma Terziç’in oyunculuk kariyeri ise Yugoslavya'yı paramparça eden, kardeşi kardeşe düşman eden iç savaştan sonraki süreci anlatan "Kar" adlı sinema filmi ile başladı.

2011 yılında senaryosu ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie tarafından yazılan ve yönetilen “In the Land of Blood and Honey” adlı sinema filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Başrollerini Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen’in paylaştığı “Veda” dizisinde Eirene karakterini canlandırdı. 2013 yılında “Öyle Sevdim ki Seni” sinema filminde oynadı.

2014 yapımı “Şeref Meselesi” dizisinde Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız ve Yasemin Allen ile birlikte yer aldı.