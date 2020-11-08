Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın’ın babası ile paylaşımı dikkat çekti. Tiyatro çalışmalarına da devam eden Didem Balçın, ailesine son derece bağlı bir isim… Babası Mahmut Balçın’ın doğum gününde bir paylaşım yapan Didem Balçın, ablası Özlem Kunduracı ile birlikte poz verdi ve babasına da teşekkür mesajı yayınladı.

Didem Balçın, babası Mahmut Balçın için şöyle yazdı: “İyi ki doğdun canım babam… Prensesler gibi yetiştirdin bizi.. Seni çok seviyoruz.” Aynı paylaşımı ünlü oyuncunun ablası da hesabından yayınladı.

Didem Balçın ayrıca babası Mahmut Balçın için hazırladıkları doğum gününden de aile pozunu hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun arkadaşları Mert Fırat, Yeşim Ceren Bozoğlu ve İdil Fırat da emojilerle destek verdi.