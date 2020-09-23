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  • Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın takipçilerini uyardı
23 Eylül 2020 Çarşamba 10:31 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın takipçilerini uyardı

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın takipçilerini uyardı

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da 'Selcan Hatun'a hayat veren Didem Balçın, kendisi adına açılan sahte hesaplara isyan etti.

Kendi adına açılan bu tarz fake hesaplardan mesaj atılarak para istendiğini öğrenen ünlü oyuncu, sosyal medyada durumu ifşa etti:

"Mağduriyet yaşanmaması adına bilginiz olsun. Bu hesabın insanlardan para istediğini öğrendim. Lütfen itibar etmeyiniz."

Bir Dakikada Magazin
<p>Editör: Eda Cabul</p>

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