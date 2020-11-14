Kuruluş Osman'ın Savcı Bey'i Kanbolat Görkem Arslan: Savcı Bey duygudan çok düşünceyle hareket ediyor

‘Kuruluş Osman’ setiyle ilgili düşüncelerini ifade eden Arslan: “Bir aile ortamı var. Yoğun bir emek sonucu yıllar içinde sıkı bir çalışmayla oturturulmuş ve geliştirilmiş bir proje var. Sette aile ortamının olmasının işimize olumlu yansımaları oluyor, anlayışlı ve hoşgörülü bir atmosferde çalışmamıza vesile oluyor. Çok mutluyum burada olmaktan” dedi.

Dizinin yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ’ın hazırlık sürecindeki desteğinden bahseden Arslan, kendisine tavsiye ve hediye edilen kitaplardan çeşitli okumalar yaparak rolüne ve döneme dair çalıştığını ifade etti.

Kanbolat Görkem Arslan, canlandırdığı Savcı Bey karakteri hakkında “Duygularından ziyade düşünceleriyle hareket etmeye çalışan bir karakter. Umarım işin ruhuna biz de katkıda bulunuruz. İşin daha da yükselmesine vesile olmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.