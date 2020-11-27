Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'nın değişen tarzı büyük beğeni topladı!

Seray Kaya, Lena karakterinde de performansı ile büyük ilgi görüyor. Güzel oyuncu ınstagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Oyuncu, fit halini göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle sergiledi.

Oyuncunun yeni tarzına takipçileri de kalp bırakarak yanıt verdi. Takipçiler, “Neden bu kadar güzelsin” diye yorumlar yaptı.

İşte Seray Kaya'nın o pozu: