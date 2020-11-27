27 Kasım 2020 Cuma 14:26 | Son Güncelleme:
Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'nın değişen tarzı büyük beğeni topladı!
Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteri ile hafızalardan çıkmayan Seray Kaya, çoktan yeni bir projede kendisine yer açtı bile... Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile izlenen dizisi Kuruluş Osman'da izleyici ile buluşan oyuncu, farklı bir karakter ile yeni bir yolculuğa çıktı.
Seray Kaya, Lena karakterinde de performansı ile büyük ilgi görüyor. Güzel oyuncu ınstagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Oyuncu, fit halini göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle sergiledi.
Oyuncunun yeni tarzına takipçileri de kalp bırakarak yanıt verdi. Takipçiler, “Neden bu kadar güzelsin” diye yorumlar yaptı.