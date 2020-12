Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'dan şaşırtan itiraf: Aksiyon sahneleri çok zormuş!

Seray Kaya, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Çiçekçiyle ayaküstü sıkı pazarlık yaparak yarı yarıya indirim yaptıran Seray Kaya, bu sırada görüntülendiğini fark edince gülerek, "Lütfen 'cimri' diye yazmayın. Bu çiçekleri arkadaşım için aldım, elim boş gitmek istemiyorum, onunla kahve içmeye gidiyorum" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ KATÜSE BENZETİYORUM"

Çiçekleri sevdiğini söyleyen oyuncu, "Siz hangi çiçeği seviyorsunuz?" sorusuna, "Hangi kadın çiçek sevmez? Ben daha çok dalında severim ama en sevdiğim kaktüstür. 'Hangi çiçeğe benzersin?' diye sorsalar ben kendimi kaktüse benzetirim. Kaktüsleri o yüzden çok severim, 'en sevdiğim çiçek' diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"AKSİYON SAHNELERİ ÇOK ZORMUŞ"

Şu sıralar 'Kuruluş Osman' dizisiyle ekranlara gelen Kaya, "Bu ilk dönem dizim, aslında 'Türkler Geliyor' adında bir film çekmiştik geçen yaz, 'tadı damağımda kaldı' diyebilirim. Biraz farklı rolleri oynamayı tercih ediyorum, tekrara düşmemeye çalışıyorum oyunculuk kariyerimde. Bu dizi de yeniliklere açık, tekrara düşmeyen bir iş" dedi.

29 yaşındaki oyuncu, "Aksiyon ve at binme dersleri alacak olmak beni heyecanlandırdı. Aksiyon sahneleri dışarıdan çok kolay görünüyor ama inanın çok zormuş. Kendimi zorlamak hoşuma gidiyor. İnşallah sakatlanma yaşamayız, gerçekten zor; at binmek, aksiyon dersleri... Zaten sete çıkmadan önce bizi eğitime alıyorlar. Hayatımı tehlikeye atacak bir sahne yazacaklarını düşünmüyorum, her şeyi kendim yapmaktan yanayım" ifadelerini kullandı.

"ONLAR NEFRET ETTİKÇE BEN MUTLU OLUYORDUM"

Seray Kaya, daha önce rol aldığı ve 'kötü' bir karakteri canlandırdığı 'Kadın' dizisinde oynarken sosyal medyadan çok küfür ve hakaretler aldığı itirafında bulundu.

"Benden nefret ettiklerini duyduğumda mutlu oluyordum" diyen oyuncu, bu tepkilerin işini iyi yaptığına işaret olduğunu belirterek, "Aslında hala onun etkisi devam ediyor. O dizinin yurt dışı satışları devam ettiği için İspanya'da birçok ülkede yayınlanmaya devam ettiği için 'Şirin' öfkesi devam ediyor.

'Senden nefret ediyoruz', 'Neden yaşıyorsun?' gibi tepkiler vardı, hala onun etkisindeler. Eskiden küfür aldığım kadar şu an küfür almıyorum neyse ki. Biraz dizi dışına çıkıp kişiselleştirdiler durumu. 'Bu benim işim ve ilk kez birinden nefret edildiğini duymak beni mutlu etti' diyordum. 'Senden nefret ediyoruz' dediklerinde seviniyordum."