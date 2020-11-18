Kuruluş Osman'ın Geyhatu'su Maruf Otajonov performansı ile dikkat çekiyor

Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda Geyhatu rolüyle izleyici karşısına çıkan Özbek oyuncu Maruf Otajonov, hayranlık uyandıran performansı ile dikkat çekiyor.

Özbekistan’ın ve Türk dünyasının en ünlü aktörlerinden biri olan Maruf Otajonov’un ‘Kuruluş Osman’da Moğolların lideri Geyhatu’ya hayat vermesi, dizinin Özbekistan başta olmak üzere Türk dünyası ve İran ve Rusya’daki popülaritesini artırdı.

Dizinin Özbek izleyicileri, sosyal medyada usta oyuncu Maruf Otajonov’dan övgüyle bahsederken, ‘Kuruluş Osman’ Özbekistan’ın en popüler yapımlarından biri oldu.

1961 doğumlu oyuncu ve yönetmen Maruf Otajonov, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te dünyaya geldi. Taşkent Tiyatro Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Moskova Yüksek Yönetmenlik Kursu eğitimi alan deneyimli oyuncu, ülkesi Özbekistan’ın yanı sıra İran ve Rusya’da da pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, her çarşamba yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.