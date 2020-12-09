Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i tarihte kimdir? Zabit Samedov kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman, bir Cihan imparatorluğunun kuruluşunu anlatan tarih ve kurgu türündeki başarılı bir proje. Kuruluş Osman dizisi yeni oyuncu ve karakterlerle güçlü olan kadrosunu daha da güçlendiriyor. Peki Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i canlandıran Zabit Samedov kimdir, kaç yaşında, nereli? Gence Bey tarihte kimdir?



Yönetmenliğini Metin Günay’ın gerçekleştirdiği dizinin başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Tamer Yiğit, Burak Çelik, Nurettin Sönmez, Didem Balçın, Ayşegül Günay, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi çok değerli isimler paylaşıyor.



GENCE BEY TARİHTE KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Flatyos’un elinde Osman Bey’i kurtaran kahraman Gence Bey, tarihte geçmemektedir. Osmanlı tarihinin anlatıldığı kaynaklar incelendiğinde Gence Bey adına rastlanmamaktadır.

KURULUŞ OSMAN GENCE BEY ZABİT SAMEDOV KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisine yeni dahil olan Karakter Gence Bey, Zabit Samedov’dur. Kuruluş Osman dizisine 34. bölümde katılan Gence Bey, diziye şahane bir giriş yaparak Flatus’un boğazına kılıcı dayayan, Osman Bey’in imdadına yetişen ve onu kurtaran kahramandır.

Zabit Samedov,1984 Gürcistan doğumlu profesyonel kick boksçudur. Zabit Samedov, K-1 boks mücadelelerinde aldığı unvanlarla dikkatleri üzerine çeken sporcular arasında yer alıyor.