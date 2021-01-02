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  • Kuruluş Osman'ın Ertuğrul Gazi'si Tamer Yiğit'in veda mesajında çarpıcı sözler: 58 yıldır böylesini görmedim
02 Ocak 2021 Cumartesi 14:29 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın Ertuğrul Gazi'si Tamer Yiğit'in veda mesajında çarpıcı sözler: 58 yıldır böylesini görmedim

Kuruluş Osman'ın Ertuğrul Gazi'si Tamer Yiğit'in veda mesajında çarpıcı sözler: 58 yıldır böylesini görmedim

ATV'de ikinci sezonuyla yayınlanan başrollerinde Burak Özçivit'in rol aldığı Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına hayat veren ünlü oyuncu Tamer Yiğit 'Bozdağ Film' Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

ATV'nin en başarılı yapımları arasına adını yazdıran Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'ye hayat veren Tamer Yiğit, "Bozdağ Film" Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Kuruluş Osman dizisine duygusal bir veda yapan Tamer Yiğit, diziye ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu.

Kuruluş Osman dizisinden övgüyle bahseden usta oyuncu Tamer Yiğit, 'Prodüksiyon mükemmel, teknik ekip mükemmel, reji mükemmel, dekor mükemmel bundan iyisi can sağlığı. Her şey çok mükemmel. Bu sette olmaktan çok mutluyum ve çok memnunum

Canlandırabiliyorsak gerçek hayatını ve gerçek şahsiyetini verebiliyorsak oyuncu olarak ne mutlu bana. İnşallah yolumuz açık olur. İşimiz çok çok güzel olur. Allah utandırmasın' ifadelerini kullandı.

Yapımdan ayrılan usta oyuncu “58 senedir sinema yapıyorum. Bu kadar hazırlıklı, bu kadar fevkalade imkanlarla donatılmış bir sete ilk defa şahit oluyorum. Uzun bir süre ara verdim, çok iyi bir dönüş oldu benim için” dedi. Yapımcı Mehmet Bozdağ sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayınladı.

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