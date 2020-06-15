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  3. Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan 'aşk' açıklaması!
15 Haziran 2020 Pazartesi 15:47 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan 'aşk' açıklaması!

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan 'aşk' açıklaması!

Burak Özçivit'in başrol oynadığı “Kuruluş Osman” dizisinde Burçin karakterine hayat veren güzel oyuncu Aslıhan Karalar, balıkçı çıkışı görüntülendi.

Aslıhan Karalar, sezon finali yapmaya hazırlanan “Kuruluş Osman” hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Karalar, diziyle ilgili yapımcıdan gelecek her türlü değişikliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

AŞK HAYATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Aslıhan Karalar, koronavirüs korkusu taşıdığı için henüz tatil planı yapmadığını belirtti, "Biraz korkuyorum ailemle yaşadığım için" dedi. Güzel oyuncu Bodrum’da bu sezon şezlong fiyatlarının 1000 TL’ye kadar çıkarılmasıyla ilgili, "Duydum. Fazla tabii ki. Gideceğimi düşünmüyorum. Tekneler bu yaz ön planda." ifadelerini kullandı.

Aslıhan Karalar erkek arkadaşının olmadığını da sözlerine ekledi: "Yok, erkek arkadaşım yok. Aileden dolayı yorum yapmam doğru olmaz." (tv100)

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