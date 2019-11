Kuruluş Osman'ın Burçin Hatunu Aslıhan Karalar kim? Kuruluş Osman Burçin Hatun nereli?

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatunu Aslıhan Karalar kim? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Best Model of Turkey 2017 birincisi Aslıhan Karalar, ATV'de başlayan 'Kuruluş Osman' dizisindeki rolü ile büyük beğeni topladı. İzleyiciler Kuruluş Osman'ın Burçin Hatunu Aslıhan Karalar kim? merak ediyor. İşte yanıtı..

KURULUŞ OSMAN'IN BURÇİN'İ ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Kuruluş Osman’ın Burçin Hatun’u Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu. Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini tamamladı. 2017 Best Model of The World birincisi oldu.

KURULUŞ OSMAN'IN BURÇİN HATUNU KİMDİR?

Burçin Hatun Aybars'ın sevdiği kızdır. Bamsı Alp'in zeki oğlu Aybars ile Burçin Hatunun düğünleri olacaktır. Aygül ile de yakın arkadaştır.