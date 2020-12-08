Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar güzelliğiyle büyüledi

Atv’nin başarılı dizisi Kuruluş Osman’ın Burçih Hatun’u Aslıhan Karalar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mest etti. Henüz 21 yaşında olan Karalar Instagramı aktif olarak kullanıyor. 308 bin takipçisi bulunan genç oyuncu düzenli olarak paylaşımlarda bulunuyor.



Geçtiğimiz aylarda Kuruçeşme'de görüntülenen genç oyuncu, aşk soruları karşısında, “Kalbim boş, hayatımda kimse yok” cevabını vermişti.