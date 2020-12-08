08 Aralık 2020 Salı 19:41 | Son Güncelleme:
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar güzelliğiyle büyüledi
Aslıhan Karalar Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayatı veriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Karalar, yaptığı son paylaşımda herkesi kendine hayran bıraktı.
Atv’nin başarılı dizisi Kuruluş Osman’ın Burçih Hatun’u Aslıhan Karalar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mest etti. Henüz 21 yaşında olan Karalar Instagramı aktif olarak kullanıyor. 308 bin takipçisi bulunan genç oyuncu düzenli olarak paylaşımlarda bulunuyor.
Geçtiğimiz aylarda Kuruçeşme'de görüntülenen genç oyuncu, aşk soruları karşısında, “Kalbim boş, hayatımda kimse yok” cevabını vermişti.