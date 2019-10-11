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  3. Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'ten dikkat çeken sözler

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'ten dikkat çeken sözler

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'ten dikkat çeken sözler

'Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde çekilen 'Kuruluş Osman' için geri sayım başladı.

Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Burak Özçivit'in de sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alarak  gündem oldu. 

BURAK ÖZÇİVİT'TEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Özçivit'in, “O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu. Lâ Galibe İllâllah…” sözleri ise beğeni topladı.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER OLACAK?

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit olacak. Başarılı oyuncu Ayşegül Günay, dizide Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacağı konuşuluyor.

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