Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur Kefaret dizisine transfer oldu

Oyuncu Yurdaer Okur, 25 Film’in FOX için çekeceği, Zülfü Livaneli’nin ‘Konstantiniyye Oteli’ romanından uyarlanan Kefaret dizisinin kadrosuna katıldı. Dizinin hazırlıkları sürüyor. Dram türündeki dizide, Nurgül Yeşilçay kadın başrol oyuncusu, Mert Fırat ise erkek başrol oyunucusu olarak yer alıyor.

Çekimleri yakında İstanbul’da başlayacak dizide Yurdaer Okur, başarılı bir cerrah olan Ahmet karakterine hayat verecek, Zeynep’in (Nurgül Yeşilçay) eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Dizide Zeynep’in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.

YURDAER OKUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 tarihinde Rize’de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar'ında yüksek lisans yapan Yurdaer Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanışarak Dostlar Tiyatrosu’na girdi ve Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı.

2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda dışarıdan oyuncu olarak görev yaptı. Yurdaer, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’na atandı. Bu zamana kadar pek çok oyun da yönetmiş olan Yurder Okur, ilk olarak Ferhunde Hanımlar dizisi ile ekran karşısına geçti.

Yeter, Kurtlar Vadisi Pusu, Karadayı, Reaksiyon, Türkan(sinema) Labirent, Kılıç günü, Sakarya Fırat, Köprü, Kısık Ateşte 15 Dakika, Kabuslar evi, Gen, Aşk Oyunu, Belalı Baldız, Aslı ile Kerem, Sır çocukları, Çifte Bela, Tatlı Hayat, Evdeki Yabancı, Üzgünüm Leyla, Ferhunde Hanımlar ve Dadı gibi yapımlarda rol alan Yurdaer Okur, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman adlı dizide Balgay karakterine hayat verdi. Yurdaer Okur, 1.74 metre boyunda, 68 kilo ve Akrep burcudur.