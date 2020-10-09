Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur diziden ayrıldığını açıkladı

Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Hikaye gereği Kuruluş Osman dizisinden ayrılan Yurdaer Okur yeni dizisi ile ekranlarda olmaya devam edecek. Ünlü oyuncu şöyle veda etti;

Geçen sezon, severek rol aldığım "Kuruluş Osman" dizisinden hikaye gereği ayrılmak zorunda kaldım; izleyicilerimize, emeği geçen tūm çalışma arkadaşlarıma, @bozdagfilm 'e teşekkūr eder,yeni sezonda başarılar dilerim.