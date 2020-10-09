09 Ekim 2020 Cuma 14:21 | Son Güncelleme:
Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur diziden ayrıldığını açıkladı
Kuruluş Osman dizisinde Balgay karakterine hayat veren Yurdaer Okur diziden ayrıldığını açıkladı. Hikaye gereği ayrılmak zorunda olduğu belirten Yurdaer Okur yeni sezonda Fox TV ekranında hayranları ile çok farklı bir karakterde buluşacak. Yurdaer Okur, Kefaret dizisinin kadrosunda yer alacak.
Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Hikaye gereği Kuruluş Osman dizisinden ayrılan Yurdaer Okur yeni dizisi ile ekranlarda olmaya devam edecek. Ünlü oyuncu şöyle veda etti;
Geçen sezon, severek rol aldığım "Kuruluş Osman" dizisinden hikaye gereği ayrılmak zorunda kaldım; izleyicilerimize, emeği geçen tūm çalışma arkadaşlarıma, @bozdagfilm 'e teşekkūr eder,yeni sezonda başarılar dilerim.