Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'le ilgili gözlerden kaçan detay!

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman dizisi ilk bölümüyle reytinglerde tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı sosyal medyayı alt üst etti. Savaş sahneleri çok konuşulurken, dizide Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer güzelliğiyle adeta büyüledi.

O SAHNE OLAY YARATTI

İlk bölümde Osman'ı canlandıran Burak Özçivit'i çamurun içinden çıkarmasıyla gündeme gelen Rabia Bala Hatun, bir anda dikkatleri üzerine çekti. Ancak Özge Törer ilgili o detay dikkatlerden kaçmadı. O detay ise Törer'in bu zamana kadar hiçbir dizi de ve sinema filminde rol almaması. Peki ilk bölümden bu kadar çok konuşulan Özge Törer kimdir?

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

20'li yaşların başında olan yetenekli oyuncu Özge Törer, hala üniversitede öğrenci. 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştır.

PEKİ BALA HATUN KİMDİR?

Rabia Bala Hatun, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşidir.

Bazı kaynaklara göre Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi’a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali’nin kızı ve Şehzade Alâaddin’in annesiydi.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesinde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey’in hanımı, Şeyh Edebâli’nin kızı ve Orhan’ın annesi diye söz edilir. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey’in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir.

İlk Osmanlı tarihçilerinden Âşıkpaşazâde, Mal/Malhun Hatun’u Şeyh Edebâli’nin kızı diye gösterir ve Osman’ın gördüğü rüyayı büyük bir devletin doğuşunun müjdecisi olarak yorumlayan Şeyh Edebâli’nin kendisine kızını verdiğini kaydeder; Orhan Bey’in de onun oğlu olduğunu bildirir.

Şeyh Edebâli’nin kızının adını Râbia ve Bâlâ Hatun olarak farklı şekilde kaydeden tarihçiler de vardır. Ancak Bâlâ Hatun ismi yazılışı Mal Hatun imlâsının istinsahı sırasında yapılan bir yanlışa dayanır (Kitâb-ı Tevârîh-i Âl-i Osmân, vr. 29b’de Bâlâ Hatun, 39a’da Mal Hatun).

Mal Hatun’a atfedilen türbe Bilecik’tedir.