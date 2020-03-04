Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? Özge Törer nereli, yaşı kaç?

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun’u canlandıran Özge Törer’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey ile olan diyalogları ve Şeyh Edebali’nin kızı olmasıyla dikkat çeken Bala Hatun tarihte de önemli bir karakterdir. Dizide bu karakteri canlandıran Özge Törer de izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İşte Özge Törer hakkında merak edilenler…



ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer, 1998 yılında İstanbul’da doğdu. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdüren Özge Törer ilk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır.

Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.

Özge Törer'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Bala Hatun) (TV Dizisi)