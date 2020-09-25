Kuruluş Osman'ın 2. sezonundan nefes kesen yeni fragman: Ertuğrul Bey obaya dönüyor!

Osman Bey rolüyle seyircinin gönlünde taht kuran Burak Özçivit’in yeni imajı ve savaş sahnelerindeki performansı övgüye boğulurken, fragmanda ayrıca kadroya yeni katılan Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir ve Emin Gürsoy da yer aldı.



Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın nefes kesen savaş sahneleri de ‘Kuruluş Osman’ın yeni sezonda ekranları kasıp kavuracağını şimdiden gösterdi.

İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden ‘Kuruluş Osman’, kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimlerle gündem olmuştu.

‘Kuruluş Osman’ın ikinci sezonu için birçok yeni mekân inşa edilirken, yenilenen kostümler, mekanlar ve sürpriz karakterler dizinin hayranlarının beklentisini zirveye taşıdı.

Yakında ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.