Kuruluş Osman'da yeni dönem... Yeni karakterlerle dengeler değişiyor

Başrollerinde Burak Özçivit’in rol aldığı Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonuyla izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kuruluş Osman dizisine dahil olan yeni karakterler ile dengeler baştan aşağı değişiyor.



Kayı Obası’nda uzun süredir devam eden beylik rekabeti, bu bölümde nihayet son bulacak. Ertuğrul Bey’in oğulları Savcı Bey, Osman Bey ve kardeşi Dündar Bey arasındaki beylik mücadelesinden Osman Bey’in galip çıkması ile Kayı Obası’nda kartlar yeniden dağıtılacak.

SAVCI BEY ŞİMDİ NE YAPACAK?

Ertuğrul Bey tarafından alp başı olarak görevlendirilmesinin ardından beylik için öncelikli aday olduğunu düşünen Savcı Bey, kardeşinin posta oturmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Savcı Bey’in Osman Bey’in beyliğini nasıl karşılayacağı merak konusu.

DÜNDAR BEY’İN PLANI TUTMADI

Eşi Hazal Hatun tarafından beyliğin kendi hakkı olduğu konusunda ikna edilen Dündar Bey ise bey seçilebilmek için Kayı Obası’nın bazı beylerine altın vererek kendi tarafına çekmeye çalışacak. Beylik davasında Savcı Bey’i desteklermiş gibi görünen Dündar Bey’in bu planı suya düşünce, Hazal Hatun obadaki günlerinin sayılı olduğunu düşünerek paniğe kapılacak.

OSMAN BEY HAYALİNDE DEVLETİ KURMAK İÇİN ADIM ATACAK

Osman Bey’in Kayı beyi olmasıyla uç bölgesindeki dengeler tümüyle değişecek. Beylik emanetlerini teslim aldığı törende kuracağı devletin esaslarını açıklayan Osman Bey’in ilk uygulamaları ve Savcı Bey ile Dündar Bey’e karşı nasıl bir tavır takınacağı ise merakla bekleniyor.

BALA HATUN SORUMLULUK ALIYOR

Diğer yanda bey hanımı olarak yeni sorumluluklar üstlenen Bala Hatun’un en büyük destekçisi her zaman olduğu gibi Selcan Hatun olacak. Selcan Hatun’un, Bala Hatun’a tavsiyelerde bulunduğu sahne, ‘Kuruluş Osman’ın yeni bölümünün en çok dikkat çeken sahnelerinden biri olacak.

YENİ KARAKTERLER DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Nikola, bu gelişmeye karşı yeni ittifaklarla güç kazanmaya çalışırken; hikayeye dahil olan yeni karakterler güç dengelerini bir kez daha değiştirecek. ‘Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde Mert Turak, Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen sürpriz karakterlerle ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey’in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey’in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey’in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey’e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası’ndan kaçabilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Haberin Özeti

dizisinin 40'ıncı bölümünde, dengeler değişiyor.'in beylik postuna oturmasıyla yeni bir dönem başlıyor.• Diziye dahil olan, dengeleri değiştirecek.vesürpriz karakterlerle ilk kez seyirci karşısına çıkacak., kardeşinin posta oturmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak.'in Kayı Obası'nın bazı beylerine altın vererek kendi tarafında çekme planı suya düşünce,obadaki günlerinin sayılı olduğunu düşünerek paniğe kapılacak.• Osman Bey'in ilk uygulamaları ve Savcı Bey ile Dündar Bey'e karşı nasıl bir tavır takınacağı ise merakla bekleniyor.