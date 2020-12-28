Kuruluş Osman'da yeni dönem: Osman Bey, Kayılar'ın yeni beyi oluyor!

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’ın 30 Aralık Çarşamba saat 20:00’de ATV’de ekrana gelecek 40’ıncı bölümünde, Ertuğrul Bey’in ölümünün ardından Osman Bey, Kayı Obası’nda beylik postuna oturuyor. Osman Bey’in Kayı beyi olmasıyla ‘Kuruluş Osman’da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.



Kayı Obası’nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman Bey amcasının oyununu bozmayı başarıp bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır.

Osman Bey’in bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey toyda yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir. Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey’i elde edebilmek için yeni bir plan kurar.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.