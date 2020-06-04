Kuruluş Osman'da sürpriz ayrılık! O isim diziye veda etti...

Çarşamba günleri yayınlanan, geniş oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Kuruluş Osman yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Osman Bey ve Bala Hatun’un düğün toyu düzenlendi, aş duası yapıldı. İntikam almak isteyen Zöhre Hatun ise oba halkının yiyeceği yemeklere zehir kattı.



Diziye yeni katılan Hazal Hatun ise durumu fark etti ve kimse zarar görmeden önce yemeklerin zehirli olduğunu oba halkına duyurdu. Hain olduğu ortaya çıkan Zöhre Hatun hançerini çekip Hazal Hatun’a saldırdı ancak Hazal Hatun daha hızlı davrandı ve Zöhre’nin boğazını kesti. Böylece dizide Zöhre Hatun’u canlandıran Ayşegül Günay Demir diziye veda etti. İşte o sahne...