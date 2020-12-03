03 Aralık 2020 Perşembe 01:18 | Son Güncelleme:
Kuruluş Osman'da Osman Bey ile Targan Hatun'un kılıç düellosu nefes kesti!
Atv ekranlarının başarılı dizisi Kuruluş Osman 36. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Diziye yeni katılan karakterlerden Targan Hatun ile Osman Bey karşı karşıya geldi. Sosyal medyada da yoğun olarak paylaşılan sahnede Targun Hatun'un: “Bir gün öleceğim ve yuğ törenimde İşte diyecekler Osman Bey'i öldüren kadın!” sözleri geceye damgasını vurdu.
Başrollerini Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman dizisi nefes kesen kılıç düellosu ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Targan Hatun ile Osman Bey’in karşı karşıya geldiği sahnede söz kılıçların oldu. İkilinin kıyasıya mücadelesi Osman Bey’in kılıç hamlesi ile son buldu. Kılıcını kaybeden Targan Hatun Osman Bey’in kendisine yönelttiği soruları yanıtlamak durumunda kaldı.
Osman Bey'in "Anlat bana! Nikola'yla ne işler çevirirsiniz?" sorusuna yanıt vermek durumunda kalan Targan Hatun, Nikola'nın şantajını ve hain planını anlattı.
İşte geceye damga vuran o sahne...