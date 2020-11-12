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  • Kuruluş Osman'da kalplere dokunan sahne milyonları etkiledi! "Ya Muhammed canım arzular seni"
12 Kasım 2020 Perşembe 10:49 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'da kalplere dokunan sahne milyonları etkiledi! "Ya Muhammed canım arzular seni"

Kuruluş Osman'da kalplere dokunan sahne milyonları etkiledi! "Ya Muhammed canım arzular seni"

ATV'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 33. yeni bölümünde öyle bir sahne var ki milyonları etkiledi. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Kumral Abdal'ın ilahi okuduğu sahne geceye damga vurdu. Milyonların kalbine dokunan sahnede "Ya Muhammed canım arzular seni" sözleri içleri ısıttı.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 33. yeni bölümünde o sahne milyonların kalbine dokundu. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümüne Kumral Abdal'ın okuduğu 'Ya Muhammed canım arzular seni' şiiri damga vurdu.

İŞTE KALPLERE DOKUNAN O SAHNE;


YA MUHAMMED CANIM ARZULAR SENİ İLAHİSİ SÖZLERİ;

Arayı arayı bulsam izini,

İzinin tozuna sürsem yüzümü.

Hak nasip eylese görsem yüzünü,

Ya Muhammed canım arzular seni.

Bir mübarek sefer olsa da gitsem

Kâbe yollarında kumlara batsam

Hub cemalin bir kez düşte seyretsem

Ya Muhammed canım arzular seni.

Zerrece kalmadı kalbimde hile

Sıdk ile girmişim ben hak yola

Ebû Bekir, Ömer, Osman'da bile

Ya Muhammed canım arzular seni.

Ali ile Hasan Hüseyin anda,

Sevgisi gönülde, muhabbeti canda.

Yarın mahşer gününde, ulu divanda

Ya Muhammed canım arzular seni.

Arafat Dağı'dır bizim dağımız

Anda kabul olur bizim duamız

Medine'de yatar Peygamberimiz

Ya Muhammed canım arzular seni

Yitirdim o dostu bilmem ne yanda?

Sevgisi gönülde, muhabbet canda.

Yarın mahşer günü ulu divanda,

Ya Muhammed canım arzular seni.

Yunus senin methin eder dillerde,

Sevilirsin bütün bu gönüllerde.

Ağlayı ağlayı gurbet ellerde,

Ya Muhammed canım arzular seni...

KURULUŞ OSMAN 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...

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