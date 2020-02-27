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  3. Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne! Ertuğrul Gazi göndermesi...

Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne! Ertuğrul Gazi göndermesi...

Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne! Ertuğrul Gazi göndermesi...

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yine efsane bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 27 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Moğollarla mücadele eden Osman Bey obayı esaretten kurtarmak için mücadele veriyor. Bu sırada Dündar Bey ile karşı karşıya gelen Osman yaşadığı diyalog geceye damgasını vurdu. İşte o sahne…

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman çarşamba akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı dizi yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizide Moğollardan Balgay’ın obaya yaptığı baskın sonucu halk esir edilmiş ve işkenceye maruz kalmıştı. Osman Bey ise obayı kurtarmaya çalışırken amcası Dündar Bey ile karşı karşıya geldi. İkili arasında geçen diyalogdaki Ertuğrul Gazi detayı ise geceye damgasını vurdu. İşte o sahne… 

Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne! Ertuğrul Gazi göndermesi...


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