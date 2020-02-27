Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne! Ertuğrul Gazi göndermesi...

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman çarşamba akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı dizi yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizide Moğollardan Balgay’ın obaya yaptığı baskın sonucu halk esir edilmiş ve işkenceye maruz kalmıştı. Osman Bey ise obayı kurtarmaya çalışırken amcası Dündar Bey ile karşı karşıya geldi. İkili arasında geçen diyalogdaki Ertuğrul Gazi detayı ise geceye damgasını vurdu. İşte o sahne…