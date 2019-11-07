Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partner muamması son buldu! Aslıhan Karalar açıkladı

Burak Özçivit'in partneri olup olmayacağı merak edilen Aslıhan Karalar, 'Kuruluş Osman'da rol aldığını açıkladı. Bu ay içerisinde yayınlanacak dizide boy gösterecek olan Karalar, yayın gününü heyecanla beklediğini söyledi.

'ÇOK BÜYÜK BİR EKİP'

Diziyle ilgili sorular üzerine ünlü oyuncu, "Kısmetse bu ay ortasında ekranlarda olacağız. Çok güzel, çok büyük bir ekip ile çalışıyoruz" dedi.