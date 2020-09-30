'Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisini oynayan Cüneyt Arkın sette yaşadıklarını paylaştı!

‘Kuruluş Osman’ dizisinde Aksakallılar’ın reisini oynayan usta oyuncu Cüneyt Arkın “Bu set hayallerimi aşıyor. Herkes çok terbiyeli. Herkes çok efendi, saygılı. Herkes işini öyle iyi yapıyor ki çok güzel ilerliyor. Gözümün içine bakıyorlar, bir şey istiyor muyum diye” dedi.