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  • 'Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisini oynayan Cüneyt Arkın sette yaşadıklarını paylaştı!
30 Eylül 2020 Çarşamba 22:46 | Son Güncelleme:

'Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisini oynayan Cüneyt Arkın sette yaşadıklarını paylaştı!

'Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisini oynayan Cüneyt Arkın sette yaşadıklarını paylaştı!

‘Kuruluş Osman' dizisiyle setlere dönen efsane oyuncu Cüneyt Arkın, sette yaşadıklarını sosyal medya takipçilerine anlattı.

‘Kuruluş Osman’ dizisinde Aksakallılar’ın reisini oynayan usta oyuncu Cüneyt Arkın “Bu set hayallerimi aşıyor. Herkes çok terbiyeli. Herkes çok efendi, saygılı. Herkes işini öyle iyi yapıyor ki çok güzel ilerliyor. Gözümün içine bakıyorlar, bir şey istiyor muyum diye” dedi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Süperstar Ajda Pekkan

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