Kuruluş Osman'a geri dönen Bamsı Beyrek'in yeni imajı büyük beğeni topladı! Bamsı Beyrek tarihte kimdir?

Diriliş Ertuğrul ile hikayesi başlayan Nurettin Sönmez, Kuruluş Osman dizisinin 2. sezonunda yeniden geliyor. Bamsı Bey’in fragmanda görünmesi izleyicileri bir hayli heyecanlandırdı. Kuruluş Osman’a geri dönen Bamsı Beyrek’in yeni imajı ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada “Bamsı Bey’in yeni imajı efsane olmuş” diye yorumlar gelmeye başladı. Bamsı Beyrek karakteri dizide önemli bir yer tutsa da tarihi açıdan Dede Korkut hikayelerinde yer alıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde de çok sevilen karakter, aynı zamanda Ertuğrul Gazi’nin de en güvendiği Alp’lerden birisidir.

Bir Türk yiğidi olarak Dede Korkut hikayelerinde yer alan Bamsı Beyrek karakterinin hiç ölüm korkusu yoktur. Ertuğrul’a sonuna kadar bağlıdır ve iki kılıç kullanarak savaş meydanında cesareti ile bilinir.