Kuruluş Osman'a flaş transfer! Yeşim Ceren Bozoğlu kadroya dahil oldu

Atv'nin reyting rekortmeni dönem dizisi "Kuruluş Osman"ın çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı diziye uzun süredir çok etkili bir kadın oyuncunun gireceği konuşuluyordu. Bu ismin Yeşim Ceren Bozoğlu olduğu ortaya çıktı.