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  3. Kuruluş Osman'a flaş transfer! Yeşim Ceren Bozoğlu kadroya dahil oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 17:28 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'a flaş transfer! Yeşim Ceren Bozoğlu kadroya dahil oldu

Kuruluş Osman'a flaş transfer! Yeşim Ceren Bozoğlu kadroya dahil oldu

Kuruluş Osman dizininin kadrosu her geçen gün genişliyor. Son olarak Yeşim Ceren Bozoğlu'nun, fenomen diziye transfer olacağı iddia edildi.

Atv'nin reyting rekortmeni dönem dizisi "Kuruluş Osman"ın çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı diziye uzun süredir çok etkili bir kadın oyuncunun gireceği konuşuluyordu. Bu ismin Yeşim Ceren Bozoğlu olduğu ortaya çıktı.


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